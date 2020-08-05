Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'e destek olmak amacıyla Danimarka'ya geldi.Danimarka'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile gelen Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in konakladığı otelde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu."İnanıyoruz ki takımımız, ülkemizin Avrupa'daki temsilcisi Başakşehir, yine bir tarih yazılacak. Az önce hocamızla ve bazı sporcu arkadaşlarımızla görüştük. Başarı diledik. Ülkemizin spordaki yürüyüşünü tabii ki en güzel şekilde devam ettireceğiz. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, yüzmesiyle tüm branşlarda devam ettireceğiz. Bugün de takımımızı, sporcularımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi yalnız bırakmamak için federasyon başkanı ve arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Başarı diliyoruz."Takımın havasını da çok iyi bulduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gayet olumlu, gayet motive, inançlı ve inşallah bir sonraki adımı da hem hedeflemiş hem de buna inanmış vaziyette hazır gördük." ifadelerini kullandı.