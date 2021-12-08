Bahçeşehir'den London Lions'a 25 sayı fark

Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u 25 sayı farkla 107-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahçeşehir'den London Lions'a 25 sayı fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 21:50
FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u 25 sayı farkla 107-82 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya), Goran Sljivic (Avusturya)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 11, Hall 9, Jones 16, Oğuz Savaş 11, Smith 20, Emir Gökalp 2, Solomon 19, Williams 9, Erkan Yılmaz 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 2

London Lions: Majauskas 12, Williams 9, Kelley 17, Reese 15, Washburn, Cugini 8, Tawiah 2, Teague 19, Robinson

1. Periyot: 22-27

Devre: 50-49

3. Periyot: 80-61


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.