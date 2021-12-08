Bahçeşehir'den London Lions'a 25 sayı fark

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u 25 sayı farkla 107-82 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya), Goran Sljivic (Avusturya)
Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 11, Hall 9, Jones 16, Oğuz Savaş 11, Smith 20, Emir Gökalp 2, Solomon 19, Williams 9, Erkan Yılmaz 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 2
London Lions: Majauskas 12, Williams 9, Kelley 17, Reese 15, Washburn, Cugini 8, Tawiah 2, Teague 19, Robinson
1. Periyot: 22-27
Devre: 50-49
3. Periyot: 80-61
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya), Goran Sljivic (Avusturya)
Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 11, Hall 9, Jones 16, Oğuz Savaş 11, Smith 20, Emir Gökalp 2, Solomon 19, Williams 9, Erkan Yılmaz 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 2
London Lions: Majauskas 12, Williams 9, Kelley 17, Reese 15, Washburn, Cugini 8, Tawiah 2, Teague 19, Robinson
1. Periyot: 22-27
Devre: 50-49
3. Periyot: 80-61