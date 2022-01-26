Bafetimbi Gomis için yeni talip Saint-Etienne!

Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne, Al Hilal'den ayrılan Bafetimbi Gomis için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bafetimbi Gomis için yeni talip Saint-Etienne!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 01:33
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e veda eden Bafetimbi Gomis'e yeni bir talip çıktı.

36 yaşındaki Fransız golcü için ülkesinin takımlarından Saint-Etienne devreye girdi.

Ligue 1 ekibi, Fransa'ya dönme düşüncesi olmayan Bafetimbi Gomis için nabız yokladı ve oyuncunun fikrinin değişmesi durumunda transfer için hazır olduğunu golcü futbolcuya belirtti.

Öte yandan Bafetimbi Gomis için Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Rayyan'ın da transfer yarışında olduğu gündeme gelmişti.

ELMAS: "GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da "1-2 oyuncu takviyesi yapacağız, Gomis de görüştüğümüz isimlerden bir tanesi." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.