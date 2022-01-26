Bafetimbi Gomis için yeni talip Saint-Etienne!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e veda eden Bafetimbi Gomis'e yeni bir talip çıktı.



36 yaşındaki Fransız golcü için ülkesinin takımlarından Saint-Etienne devreye girdi.



Ligue 1 ekibi, Fransa'ya dönme düşüncesi olmayan Bafetimbi Gomis için nabız yokladı ve oyuncunun fikrinin değişmesi durumunda transfer için hazır olduğunu golcü futbolcuya belirtti.



Öte yandan Bafetimbi Gomis için Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Rayyan'ın da transfer yarışında olduğu gündeme gelmişti.



ELMAS: "GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"



Galatasaray Başkanı Burak Elmas da "1-2 oyuncu takviyesi yapacağız, Gomis de görüştüğümüz isimlerden bir tanesi." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.





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