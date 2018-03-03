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Bafe Gomis için özel pankart!

Galatasaray taraftarı, Karabükspor maçı öncesinde Bafetimbi Gomis için yine özel bir pankart hazırladı.

Kaynak: Sporx.com
Bafe Gomis için özel pankart!
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03 Mart 2018 16:31
Galatasaray taraftarı, Karabükspor maçı için Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı. Geçtiğimiz dönemde basında çıkan 'Parasını alamadığı için antrenmana çıkmadı' iddialarına daha önce hem kulüp hem de Bafetimbi Gomis yanıt vermişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu duruma vurgu yaparken Gomis'e olan desteklerini hazırladıkları pankartla gösterdi.

Galatasaray taraftarının hazırladığı pankartta ''No money, yes Gomis'' ifadeleri yer aldı.



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