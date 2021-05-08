Babel: "Beşiktaş'ın şampiyonluğuna izin veremezdik"

Galatasaray'ın Hollanda futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Babel: 'Beşiktaş'ın şampiyonluğuna izin veremezdik'
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08 Mayıs 2021 23:07
Galatasaray'ın Hollanda futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ryan Babel, "Önemli bir maça çıktık. Zor bir rakibe karşı oynadık. Beşiktaş sezon boyunca iyi işler yaptı. Şampiyonluk yarışında önemli bir rakibimizdi. Galatasaray olarak dersimize iyi çalıştık ve erken golü bulduk. Bu gol bana kısmetmiş, erken gol işimizi kolaylaştırdı." dedi.

Ryan Babel ayrıca "Erken gol atmanın bu tip maçlarda avantajı oluyor. Buradaki ve Ankara'daki maça göre Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali olabilirdi. Buna izin vermememiz gerekiyordu ve güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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