Aziz Yıldırım, Sporx'e konuştu; 'Evime haciz gelmedi'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün kendisi hakkında çıkan "evine haciz geldi" haberleri hakkında konuştu ve "haciz" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı."Bunu bize yaşatanlar ile hesaplaşacağım" şeklinde bir açıklamasının da olmadığını vurgulayan Yıldırım, kendi döneminde bankadan 300 milyon TL kredi alındığını iddiasının da gerçek dışı olduğunu vurguladı.Bugün Sabah Gazetesinde Emre Bol imzası ile yayınlanan haber üzerine işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Kamuoyunun da malumu olduğu üzere İstanbul, Kayışdağı'nda bulunan Fenerbahçe Koleji ve Ek Binasının üzerinde yer aldığı, 26.538 m2 büyüklüğündeki arsa, 30 Eylül 2014 tarihinde, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan, kamuya açık ihaleden, 70.080.000.-TL bedel karşılığında, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından satın alınmıştır.Satın alma bedeli, Albaraka Türk Katılım Bankasından alınan kredi ile karşılanmıştır. Alınan krediye şahsım ve yönetici arkadaşlarım tarafından da kefil olunmuştur. Bugün satın alma değerinin kat be kat üstünde değeri olan bu arazı bu şekilde Fenerbahçe Spor Kulübüne kazandırılmıştır. Kredi taksitlerinin, sözleşmeye uygun şekilde ödenmemesi üzerine banka tarafından kredi hesabı kat edilmiş, Fenerbahçe Spor Kulübüne, şahsıma ve kefalet veren yönetici arkadaşlarıma da bankanın kat ihtarı tebliğ edilmiştir. Habere konu edilen olay tamamen budur.Haberde yazıldığı şekilde evime banka tarafından bir haciz yapıldığı da öfke yaşayıpdediğim de yalandır. Kurumlarda devamlılık esastır. Bunun bir gereği olarak, Fenerbahçe Spor Kulübünün, dönem ayrımı yapmaksızın, hak ve alacaklarını takip etmesi, sorumluluklarının da gereğini yerine getirmesi esastır. Fenerbahçe Spor Kulübü, her dönemde bu esas doğrultusunda hareket etmiş olup, bundan sonra da bu esasa uygun şekilde hareket edeceğini düşünmekteyim. Habere konu olay, tamamen yukarıda açıkladığım şekildedir.Haberde geçen şekli ile dönemimizde, bankadan 300.000.000.-TL'lık bir kredinin alındığı yalandır. Keza bankadan alınan bu kredinin, 50.000.000.-TL.sinin kulüp kasasında olduğu, 250.000.000.-TL.sının ise nerede ve hangi amaçla kullanıldığının belli olmadığı şeklindeki iddia da yalandır.Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri tüzel kişiliği olan kurumlardır. Bu kurumlar, İçişleri Bakanlığı, SPK, UEFA, TFF, Vergi ve SGK gibi resmi kurumların ve ayrıca uluslararası bir denetim şirketinin denetimine tabidir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinde, haberde yazıldığı şekilde kulübün mali kaydına alınmayan her hangi bir geliri ve/veya gideri olamaz. Olmamıştır da.Üzülerek ifade etmek isterim ki Başkanlık seçimlerinin ardından buna benzer akıl, izan ve mantık dışı yalanlara, sosyal medya başta olmak üzere medyada tesadüf edilmektedir. Bu haberlerin çıkarılma amacının ne olduğu tarafımca anlaşılamamaktadır. Bununla beraber, Fenerbahçe Spor Kulübünün, Başkanlığını yaptığım 20 senelik şerefli mazisine ve şahsım başta olmak üzere 20 yıl boyunca beraber görev yaptığım yönetici arkadaşlarımın şeref ve namusuna yönelik bu tip haberleri şiddetle kınıyorum. Bu tip yalan ve kasıtlı haberleri yapanlarla da yargı önünde hesaplaşılacağımın bilinmesini istiyorum.Son olarak haberde geçtiği için açıklama yapmak isterim ki Fenerbahçe Spor Kulübü seçimleri yapılmış, kulüp üyelerimiz de oyları ile tercihlerini belirlemişlerdir. Defalarca belirttiğim üzere bu andan itibaren sadece bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir taraftar olarak beklentim ise diğer tüm taraftarlarımızın olduğu gibi Fenerbahçe takımlarının ve sporcularının yarıştıkları her alanda başarılı olmalarıdır. Bunun dışında her hangi bir beklentim ve isteğim yoktur. Benim tarafımdan yapılmamış, doğruluğu tarafımca teyid edilmemiş açıklamalara itibar edilmemesini ve haberleştirilmemesini değerli basın kuruluşlarından rica ederim.