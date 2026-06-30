Aziz Yıldırım'ın evinde üzücü olay! Genç kadın hayatını kaybetti!

Fenerbahçe Kulünü Başkanı Aziz Yıldırım'n Beykoz'daki evinde acı bir olay yaşandoğı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.
Haberde, olayın Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldiği iddia edilirken, polis ekiplerinin evdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.
Yapılan incelemede, 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada yere düşerek hareketsiz kaldığının görüldüğü öne sürüldü.
Ayrıca, polis ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme başlattığı ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.
Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Haberde, olayın Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldiği iddia edilirken, polis ekiplerinin evdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.
Yapılan incelemede, 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada yere düşerek hareketsiz kaldığının görüldüğü öne sürüldü.
Ayrıca, polis ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme başlattığı ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.
Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.