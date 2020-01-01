Ayton: "Kazanmaya yönelik bir miras oluşturmak istiyorum"

Phoenix Suns'ın pivotu Deandre Ayton, Suns ile 2020-21 sezonundaki hedefi hakkında konuştu.



Ayton, AZ Central'a, hedefinin "kazanmaya yönelik bir miras" oluşturmak olduğunu söyledi:



"Kazanmaya yönelik bir miras oluşturmaya başlamak. Bu bulmacanın, ortaya birçok şey koyan bir parçası olmak. O yükü almak ve üstlenmek, çevremdeki herkesi daha iyi hale getirmek ve bu takımı mükemmelliğe götürmek. Sezon nasıl geçerse geçsin, olabileceğim en iyi insan olmak. O adam olmak."



Ayton, idrar söktürücü testi pozitif çıktıktan sonra geçen sezon 25 maç ceza almıştı. Bubble'da oynadığı sekiz maçta ise, 15.0 sayı ve 9.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



