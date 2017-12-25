Aykut Kocaman, oyuncusuna sarıldı; 'Futbolda bunlar var...'

Fenerbahçe, Konya karşısında İsla'nın yaptığı büyük hata sonucu Ömer Ali'nin golüyle geriye düşmüştü.



Bu pozisyonda büyük üzüntü yaşayan Şilili savunma oyuncusu, maçın 1-1 bitmesi sonrası da adeta yıkıldı. İsla'nın soyunma odasında üzgün bir şekilde oturduğunu gören arkadaşları ve Aykut Kocaman, hemen kendisine destek verdi.

Futbolda bunlar var. Bireysel hata olsa da takım olarak telafi edilmesi gerekir. Kaybın sorumlusu sen değilsin. Geçti gitti, bu maçı unut artık" sözleriyle teselli etti. Futbolcular da tek tek İsla'nın yanına giderek yıldız futbolcuya moral vermeye çalıştı.







Kocaman, oyuncusuna sarılıp, "sözleriyle teselli etti. Futbolcular da tek tek İsla'nın yanına giderek yıldız futbolcuya moral vermeye çalıştı.