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Aykut Kocaman, oyuncusuna sarıldı; "Futbolda bunlar var..."

Fenerbahçe, Konya karşısında İsla'nın yaptığı büyük hata sonucu Ömer Ali'nin golüyle geriye düşmüştü. Bu pozisyonda büyük üzüntü yaşayan Şilili savunma oyuncusu, maçın 1-1 bitmesi sonrası da adeta yıkıldı. İsla'nın soyunma odasında üzgün bir şekilde oturduğunu gören arkadaşları ve Aykut Kocaman, hemen kendisine destek verdi.

Aykut Kocaman, oyuncusuna sarıldı; 'Futbolda bunlar var...'
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25 Aralık 2017 11:22
Fenerbahçe, Konya karşısında İsla'nın yaptığı büyük hata sonucu Ömer Ali'nin golüyle geriye düşmüştü.

Bu pozisyonda büyük üzüntü yaşayan Şilili savunma oyuncusu, maçın 1-1 bitmesi sonrası da adeta yıkıldı. İsla'nın soyunma odasında üzgün bir şekilde oturduğunu gören arkadaşları ve Aykut Kocaman, hemen kendisine destek verdi.

Kocaman, oyuncusuna sarılıp, "Futbolda bunlar var. Bireysel hata olsa da takım olarak telafi edilmesi gerekir. Kaybın sorumlusu sen değilsin. Geçti gitti, bu maçı unut artık" sözleriyle teselli etti. Futbolcular da tek tek İsla'nın yanına giderek yıldız futbolcuya moral vermeye çalıştı.



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