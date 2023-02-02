Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef play-off

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısındaki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, play-off'u hedefliyor.



Aydın temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda elde ettiği galibiyetlerle 8. sıraya yükseldi.



Play-off için avantaj elde eden mavi-beyazlı takım, 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Bolu Belediyespor ile yapacağı maça odaklandı.



Hazırlıklarını Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine, play-off için ilk 8 içerisinde bulunmaları gerektiğini hatırlattı.



Ligin ilk yarısında kötü bir performans sergilediklerini aktaran Hamurcu, kazanmaları gereken maçları kaybettiklerini söyledi.



İkinci yarıya çok iyi başladıklarını vurgulayan Hamurcu, "En zor toparlanacak şeylerden bir tanesi öz güveni tekrar kazanıyor olabilmek. İkinci yarı için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Farklı bir zihin yapısıyla ikinci yarıya başladılar. Özellikle çok zor olduğunu düşündüğümüz Türk Hava Yolları maçını kazanmamızın verdiği güven sonrasında Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor galibiyetlerini de göz önüne alırsak çok ciddi anlamda çıkış oldu bizim için. Umarım bundan sonraki süreçte de bu çıkışı devam ettiririz." diye konuştu.



Sezon başında belirledikleri play-off oynama hedefinden ilk yarıda uzaklaştıklarını kaydeden Hamurcu, aldıkları 3 galibiyet sonrası bu hedefe yeniden odaklandıklarını aktardı.



Hamurcu, şunları kaydetti:



"Fikstür olarak biraz daha avantajlı görünüyor gibi olsak da şu aşamadan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok önemli. Oynayacağımız rakibin ne kadar güçlü olduğu ya da ne kadar bizim ayarımızda olduğu konularının bizi çok fazla ilgilendirmemesi gerekiyor. Bu iyi voleybolu saha içerisine koyduğumuz müddetçe rakiplerin bizi yenmeleri zor olacak."



- Bolu Belediyespor maçı



Bolu Belediyespor deplasmanında galibiyet serisini devam ettirme hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Hamurcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok zorlu bir Bolu deplasmanı var. Onlar da zor bir süreç geçiriyor. 2-3 oyuncu değiştirdiler. Birkaç oyuncu için açıkçası çok fazla bilgimiz yok. Bu da bizim için en büyük handikaplardan bir tanesi. Fikrimizin olmadığı oyunculara karşı oynamak bizim için çok zor. Onun için bizim açımızdan çok zor olacağını düşündüğümüz bir deplasman."



Takım kaptanı Fatma Şekerci ise ikinci devreye iyi başladıklarını belirterek, "Kazanmaya devam edip ligde play-off oynamak istiyoruz. Sonra da Avrupa kupalarına tekrar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



