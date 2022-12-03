Aydın BB, Nilüfer deplasmanında galibiyet peşinde

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta mücadelesinde 4 Aralık Pazar günü konuk olacağı Nilüfer Belediyespor karşısında galibiyete odaklandı.



Mavi beyazlı takım, ligin geride kalan 8 haftasında topladığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor.



Aydın temsilcisi, ligin dokuzuncu haftasında konuk olacağı Nilüfer Beledeyespor maçının hazırlıklarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürdü.



Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını, planladıkları oyunu sahaya koyamadıklarını söyledi.



Özellikle atak konusunda eksikleri olduğunu belirten Hamurcu, "Onun haricinde servis karşılamamız sezon başında iyi değildi ama şimdi çok daha dengeli ve daha az hatayla oynuyoruz. Bu açıkçası geliştirilmesi gereken çok zor şeylerden bir tanesi. Çünkü tamamen rakibe bağlı olduğunuz becerilerden bir tanesi. Bundan dolayı çok mutluyum. Şu ana kadar gelişme gösterdiğimiz en iyi şeylerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.



- "Yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum"



Ligde bir üst sıralarında yer alan Nilüfer Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya odaklandıklarını aktaran Hamurcu, zorlu bir mücadele olacağını dile getirdi.



Rakibin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Hamurcu, şöyle konuştu:



"Lig içerisinde iyi voleybol oynayan takımlardan bir tanesi. Türkiye Kupası'nda Galatarasay ve PTT'yi yenmişlerdi. Çok deneyimli bir antrenöre sahipler. Onları yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki Nilüfer Belediyespor sonrasında önümüzdeki üç maç da çok önemli. Play-off ve ilk yarıyı iyi bir yerde kapatmamız için çok kritik olduğunu düşündüğümüz maçlar. Deplasmanda karşılaşacak olmamız şu anda ufak bir handikap gibi görünse de Bursa alışkın olduğumuz ve oynamayı sevdiğimiz bir yer. Nilüfer Belediyespor'a karşı hedefimiz galibiyet. Galip gelebilecek güçteyiz ama iki taraf için de çok zor olacağı kesin."



Antrenman tempolarının olukça iyi olduğunu belirten Hamurcu, sonraki karşılaşmalarda bunun verimini alacaklarını belirterek, "İkinci yarıya doğru çok daha oturmuş bir takım göstereceğimizden en ufak bir kuşkum yok." diye konuştu.



Hamurcu, ligi ilk 8 içerisinde bitirip play-off etabına kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.









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