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Avustralya Açık'ta ilk büyük sürpriz

Avustralya Açık tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta ilk büyük sürpriz
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16 Ocak 2019 07:09
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının sabah seansında Bertens ile Pavlyuchenkova karşılaştı.

1573 Arena'daki müsabakada rakibi karşısında ilk seti 6-3 alan Bertens, ikinci ve üçüncü setleri aynı sonuçla 6-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

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