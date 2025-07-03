Avrupa'nın yıldız judocuları Türkiye'de tatamiye çıkacak

Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'na 16 ülkeden 484 sporcu katılacak

calendar 03 Temmuz 2025 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa'nın yıldız judocuları Türkiye'de tatamiye çıkacak
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Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, 16 ülkeden 484 sporcunun katılımıyla 5-6 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Açıklamada, uluslararası bir judo organizasyonuna daha ev sahipliği yapmanın genç judoculara Avrupa düzeyinde rekabet imkanı sunduğu belirtilerek, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin de bir kez daha gözler önüne serileceği kaydedildi.

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