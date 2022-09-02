Avrupa'nın özkaynağı Beşiktaş!

Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki transfer satışları kadar oyuncu satışlarıyla da konuşuluyor. Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nden çıkıp Avrupa'ya ihraç edilen isimlerin sayısı çarşamba günü üçe yükseldi.Bir süredir kadro dışı durumda olan Serdar Saatçı, Portekiz'in başaltı ekiplerinden Braga'ya satıldı. Anlaşmanın 1.5 milyon Euro bonservis ile 1 milyon Euro 'bonus'lar şeklinde olduğu öğrenildi. Gelecek satış kârından da yüzde 20 Beşiktaş'a ödenecek.19 yaşındaki stoper 2027'ye kadar imza attı. Braga, Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedelini ise 40 milyon Euro olarak belirledi. Rıdvan Yılmaz; Rangers'a, Emirhan İlkhan ise Torino'ya satılmıştı.Beşiktaş ile Kenan Karaman karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetti. Futbolcunun, bonservisine karşılık 900 bin Euro'luk alacağını bıraktığı öğrenildi. Tecrübeli forvetin Sivasspor maçında oyuna girerken ıslıklanmasına içerlediği öne sürüldü. Kenan, kariyerine Schalke 04'te devam edecek. Tyler Boyd'la da yolların ayrılması planlanıyor.