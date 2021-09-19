Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Medipol Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'i öne geçiren golü 16. dakikada Stefano Okaka kaydetti. 32 yaşındaki İtalyan santrfor, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Skoru belirleyen golü 90. dakikada Guldbransen kaydetti. Başakşehir'in her iki golünde asisti yapan isim Edin Visca oldu.



Bu sezon ilk kez bir maçta geri düşen ve mağlup olan Fenerbahçe, ligde ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı. Geçen hafta Sivasspor ile berabere kalan sarı lacivertliler, böylece 5 puan kaybetmiş oldu.



Bu sezon ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Başakşehir, ilk puanlarıyla tanıştı ve 3 puana yükseldi.



Fenerbahçe, hafta arasındaki lig mesaisinde Giresunspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



VITOR PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'inde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.



Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın yerine Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Muhammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.



AYKUT KOCAMAN'DAN 11'E 2 FARKLI İSİM



Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Göztepe'ye geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berkay Özcan ve Ömer Ali Şahiner'in yerine Danijel Aleksic ve Şener Özbayraklı'yı sahaya sürdü.



Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle çıkardı. Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Carlos Ponck, Peter Zulj ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.



Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.



BAŞAKŞEHİR 11'İNDE 4 ESKİ FENERBAHÇELİ



Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, geçmişte Fenerbahçe'de oynayan 4 isim yer aldı. Turuncu-lacivertli ekipte Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç, sarı-lacivertlilere karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



Fenerbahçe'de oynamış bir başka isim olan Hasan Ali Kaldırım ise yedekler arasında forma şansı bekledi.



MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN BAŞAKŞEHİR OLDU



Başakşehir, mücadeleye topa sahip olarak ve kısa paslar yaparak başladı. Fenerbahçe ise sahasında bekleyerek tedbirli bir oyunla başlamayı tercih etti. Zaman zaman ön alanda pres yapan sarı lacivertliler, ev sahibi ekibin pas oyununu bu dakikalarda bozamaadı.



Başakşehir, ilk etkili gol girişimini 8. dakikada Edin Visca'nın şutuyla denedi. Boşnak oyuncunun sert şutu, direk dibinden auta gitti.



OKAKA, SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI



İlk dakikaları etkili oynayan Başakşehir, golü de bulan taraf oldu.



Hızlı gelişen atakta Edin Visca'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Stefano Okaka, ön direkte gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR SAVUNMASINI AŞAMADI



1-0'dan sonra Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraf oldu. Başakşehir daha çok savunmayı düşünürken hızlı ataklarla Fenerbahçe kalesinde gol arayışlarını sürdürdü. Sürekli paslar yapan ve oyunu Başakşehir yarı alanına yıkan Fenerbahçe, pozisyon bulmakta güçlük çekti.



Ev sahibi Başakşehir, ilk yarıyı Okaka'nın golüyle önde kapatmayı başardı.



PEREIRA'DAN OYUNA ÜST ÜSTE MÜDAHALELER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ikinci yarıya Enner Valencia ve Diego Rossi'yi alarak başladı. Dimitris Pelkas ve Bright Osayi-Samuel kenara gelen isimler oldu.



Başakşehir'in kapalı savunmasına karşı Fenerbahçe, sürekli olarak ortalarla pozisyon aradı. Ancak, özellikle Muhammed Gümüşkaya'nın yaptığı bu ortalarda Fenerbahçe isabet sağlayamadı.



Düşük oyun temposunda Başakşehir savunmasına karşı pozisyon bulamayan Fenerbahçe'de Pereira, oyuna ikinci müdahalesini yaptı. 62. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha kenara gelirken, Filip Novak ve Mesut Özil oyuna dahil oldu.



FILIP NOVAK YAKIN MESAFEDEN KAÇIRDI



Fenerbahçe, maçtaki en net pozisyonuna 65. dakikada girdi. Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunu Volkan Babacan iyi bir refleksle son anda çelmeyi başardı. Dönen topa Filip Novak, kale çizgisinin birkaç metre ötesinden iyi bir kafa vuruşu yapmayı başaramadı ve top üstten auta gitti.



Aykut Kocaman, oyuna ilk müdahalesini 68. dakikada yaptı. Deniz Türüç, Aleksic ve Mahmut kenara gelirken Epureanu, Berkay ve Chadli oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de son değişiklik ise 75. dakikada geldi. Max Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.



GULBRADSEN SKORU BELİRLEDİ



Fenerbahçe, mücadelenin son 15 dakikalık bölümünü Başakşehir yarı alanında oynasa da istediği pozisyonları yakalayamadı.



Son dakikalarda kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde etkili olan Başakşehir, 90. dakikada Guldbransen ile maçın skorunu belirledi. Asisti yapan isim Edin Visca oldu.



Lige 4 maçta 4 mağlubiyet ile başlayan Başakşehir ise bu sezon ilk puanlarını aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil)

Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 83 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)



