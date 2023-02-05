Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir paylaşım geldi.



Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" şeklinde bir paylaşım yaptı.



Avcı'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.



Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak.





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