Attila Mocsi: "Dün geldim, bugün gol attım"

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Attila Mocsi maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Mocsi: 'Dün geldim, bugün gol attım'
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26 Ağustos 2023 22:25
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan  Attila Mocsi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Macar oyuncu, "90 dakika boyunca çok ciddi bir mücadele vardı. Çok savaştık, mücadele ettik. Kazanmak için mücadele edeceğiz demiştik. Nitekim öyle oldu, çok önemli bir galibiyet." dedi.

Attığı gole dikkat çeken Mocsi, "Ben daha dün geldim Rize'ye. Dün sadece bir tane antrenmana katıldım. Çok kıymetli benim için ilk maçımda golümle galibiyetin gelmesi. Umarım bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.
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