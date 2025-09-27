27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-029'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-168'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-01'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-01'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-01'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-229'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Atletico Madrid ve Juventus'ta gündem takas: Vlahovic - Sörloth!

Atletico Madrid, performansından memnun olmadığı Sörloth'u, Juventuslu Vlahovic ile takas etmeyi planlıyor.

Atletico Madrid, yeni sezonda gol bulmakta zorlanıyor ve bu konuda en çok eleştirilen isim Norveçli Alexander Sörloth oldu. Sorloth, beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yaparken, ilk 6 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.

AYRILMASI GÜNDEMDE

Sörloth, etkisiz performansı sonrası taraftarın eleştirilerinin hedefi haline geldi. Geçen sezon 20 gol atan Sorloth, bu sezon performansında ciddi bir düşüş yaşıyor. Atletico Madrid, Sorloth'un devre arasında takımdan ayrılmasını ciddi şekilde değerlendiriyor.


VLAHOVIC - SÖRLOTH TAKASI

Fıchajes'te yer alan habere göre Atletico, Juventus ile temaslarda bulundu. İki ekip, Sörloth - Dusan Vlahovic takası üzerinde duruyor. Juventus, bu takasa ek olarak İspanyol devinden bir miktar bonservis bedeli talep ediyor. Atletico cephesi ise ek para vermeye hazır.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
