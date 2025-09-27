Atletico Madrid ve Juventus'ta gündem takas: Vlahovic - Sörloth!

Atletico Madrid, yeni sezonda gol bulmakta zorlanıyor ve bu konuda en çok eleştirilen isim Norveçli Alexander Sörloth oldu. Sorloth, beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yaparken, ilk 6 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.Sörloth, etkisiz performansı sonrası taraftarın eleştirilerinin hedefi haline geldi. Geçen sezon 20 gol atan Sorloth, bu sezon performansında ciddi bir düşüş yaşıyor. Atletico Madrid, Sorloth'un devre arasında takımdan ayrılmasını ciddi şekilde değerlendiriyor.yer alan habere göre Atletico, Juventus ile temaslarda bulundu. İki ekip, Sörloth - Dusan Vlahovic takası üzerinde duruyor. Juventus, bu takasa ek olarak İspanyol devinden bir miktar bonservis bedeli talep ediyor. Atletico cephesi ise ek para vermeye hazır.