Atletico Madrid seriyle zirveye çıktı!

Atletico Madrid, La Liga'da arka arkaya 7 maç kazandı ve liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid seriyle zirveye çıktı!
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22 Aralık 2024 13:41
Son güncelleme 22 Aralık 2024 13:49
İspanya La Liga'da son haftalara damga vuran takım Atletico Madrid oldu.

Son olarak Barcelona'yı deplasmanda deviren Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde arka arkaya 7. galibiyetini aldı ve zirveye yükseldi.

Alexander Sörloth'un son dakikadaki golüyle Barcelona maçını 2-1 kazanan ve Katalan ekibini deplasmanda 18 yıl sonra mağlup eden Atletico Madrid'in bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:

Atletico Madrid 2-0 Las Palmas
Mallorca 0-1 Atletico Madrid
Atletico Madridd 2-1 Alaves
Valladolid 0-5 Atletico Madrid
Atletico Madrid 4-3 Sevilla
Atletico Madrid 1-0 Getafe
Barcelona 1-2 Atletico Madrid

ZİRVEYE YÜKSELDİ

Atletico Madrid, aldığı bu sonuçların ardından 41 puanla La Liga'da zirveye yükseldi.

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