Atletico Madrid'den Alejandro Garnacho'ya kanca!

İspanya'da zirve yarışında bulunan Atletico Madrid, transfer çalışmalarına hızlı başladı.



Talksport'un haberine göre İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli oyuncusu Alejandro Garnacho ile ilgileniyor.



70 MİLYON EURO İSTİYORLAR



İngiliz ekibi, 20 yaşındaki Arjantinli kanat için 70 milyon euro istiyor.



PERFORMANSI



Manchester United formasıyla 29 maça çıkan Garnacho, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.