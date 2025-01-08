Atletico Madrid'den Alejandro Garnacho'ya kanca!

Atletico Madrid, Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Alejandro Garnacho ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Atletico Madrid'den Alejandro Garnacho'ya kanca!
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08 Ocak 2025 15:55
İspanya'da zirve yarışında bulunan Atletico Madrid, transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Talksport'un haberine göre İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli oyuncusu Alejandro Garnacho ile ilgileniyor.

70 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki Arjantinli kanat için 70 milyon euro istiyor.

PERFORMANSI

Manchester United formasıyla 29 maça çıkan Garnacho, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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