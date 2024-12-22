Atılay Canel: "Karagümrük taraftarına teşekkür ediyorum"

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, taraftarlara teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Karagümrük taraftarına teşekkür ediyorum'
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22 Aralık 2024 17:03
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, desteklerinden dolayı taraftarlara minnettarlığını dile getirdi.  Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Soğuk havada bizi izleyenlere iyi bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum." dedi.

Oyuna iyi başladıkların ve golü bulduklarını anlatan Canel, "İkinci yarı da oyunu tuttuk. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarıma ve Karagümrük taraftarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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