Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Eda Karataş'tan TFF'ye çağrı

Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncularından Eda Karataş, kadın futbolunun ülkedeki geleceği ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kadın futbolunun daha iyi tanıtılması gerektiğini ve burada TFF'ye görev düştüğünü anlatan Eda, "Kadın futbolunun tanınabilmesi için, maçlarımızın canlı olarak yayımlanabileceği bir medya kuruluşuna ihtiyacımız var. Ligin profesyonelleşmesi için kadın futbolculara kesinlikle profesyonel sözleşme yapılması gerekiyor. Her kulübün kendine ait tesisi olması gerekiyor ki en önemlisi bence bu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kötü şartlardayız. Sporcular bu hastalık için kendi tesisinde çok daha rahat önlem alabilir ve hastalanırsa daha kolay atlatabilir ama herkesin aynı anda tesisi olmuyor. Bu konuda zorluklar yaşayabiliyoruz. Bence TFF'nin yapabileceği katkılar var. Bize önem verilmeli, kadın futboluna önem verilmeli." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın kadın futbolunda kendilerinden çok ileride olduğunu vurgulayan Eda Karataş, "Bizim de kadınların iyi futbol oynayabildiğini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Futbol oynayan kadınlar var, Kadın Futbol Ligi var, burada futbolcularımız top oynuyor. Kadınların neler yapabildiğini görmeniz açısından, siz basın mensuplarının bu tarz maçlara davet edilmeniz gerekiyor. Toplu ulaşım alanlarına, insanların görebilecekleri yerlere kadın futboluna ait pankartlar konabilir. Spor kanallarına kadın futbolcular davet edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



- "TFF'nin kararını yüzde 50 doğru, yüzde 50 yanlış buluyorum"



TFF'nin Turkcell Kadın Futbol Ligi'ni sıkıştırılmış bir şekilde oynatma kararı almasına değinen Eda, pandemi sürecinde zorluklar yaşadıklarını ve hem çevrimiçi hem de koşullar izin verdikçe yüz yüze antrenmanlara devam ettiklerini anlatarak, "Federasyonun kararını yüzde 50 doğru, yüzde 50 ise yanlış buluyorum. Pandemi sürecinde daha sık antrenman yapmak isterdik çünkü transfer olarak gelen arkadaşlarımız var. Kendi aramızda iletişimi koparmadık ama ister istemez saha içi iletişim kopuyor." diye konuştu.



Futbolu erkeklerle aynı şartlarda oynamayı istediğine dikkati çeken Eda,

"Profesyonel olarak daha iyi şartlarda, normal lig usulüne göre futbol oynamayı çok isterdim. Süper Lig'de nasıl oynanıyorsa, bizde de aynı şartlar ve koşullarda oynanmasını isterdim ancak şartlar buna el vermiyor. Antalya'da dörtlü gruplarda maçlarımızı oynayacağız. Hiç oynamamaktansa, böylesi elbette daha iyi. En azından sahaya döndük, burada arkadaşlarımızlayız. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz."



- "Futbola sokakta başladım"



Eda Karataş, takımdaki birçok arkadaşı gibi futbola sokaklarda başladığını aktardı.



Geldiği konumda en önemli noktayı aile desteği olarak gördüğünü dile getiren Eda, "Erkekler sokakta futbol oynarken, 'Acaba bizler de yapabilir miyiz?' mantığıyla başladık ve futbola olan sevgi bunu tetikledi. Yaz okulları, altyapılar gibi imkanlarla bu işe resmen başladık. Tavsiyeler oldu, değerlendirdik ama burada en önemlisi aile desteği, bu kaçınılmaz. Aile desteği olduğu sürece kızlarımızın neler yapabileceği çok net ortada. Onlardaki potansiyeli görmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



- Lig formatı



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, bu sezon salgın sebebiyle Antalya'da tek devreli eleme sistemine göre oynanacak.



İlk aşamada takımlar, dörderli gruplarda karşılaşacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.



Ataşehir Belediyespor ise bugün başlayacak ligde B Grubu'nda Hakkarigücü, Adana İdmanyurdu ve 1207 Antalyaspor ile mücadele edecek.



