Atalanta'nın orta saha planı: Seko Fofana

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, orta saha transferi için Seko Fofana'ya yöneldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Atalanta'nın orta saha planı: Seko Fofana
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08 Ağustos 2020 17:00
Serie A'da başarılı bir sezonu geride bırakan Atalanta, gelecek sezon için orta sahaya takviye yapmak istiyor. Bergamo ekibi bu doğrultuda Udinese forması giyen Seko Fofana için harekete geçti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce de Fiorentina, Milan ve Torino gibi kulüplerin gündemine geldi.

BEDELİ 12 MİLYON

Corriere dello Sport'un haberine göre; sakatlıklarla boğuşmasına rağmen yenetekleri ile kulüplerin ilgisini çeken oyuncunun, 12 milyon avro civarında bir bedelle takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Seko Fofana, geçtiğimiz sezon Udinese forması ile 35 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki orta saha, bu maçlarda takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.




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