Atalanta, Midtjylland deplasmanında rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi'ne arka arkaya ikinci kez katılan Atalanta, Midtjylland deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Atalanta, Midtjylland deplasmanında rahat kazandı
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22 Ekim 2020 00:08
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Atalanta oldu.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Duvan Zapata, 36. dakikada Papu Gomez, 42. dakikada Luis Muriel ve 88. dakikada Aleksey Miranchuk kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek finale Paris Saint Germain'e elenen Atalanta, yeni sezona hem farklı galibiyet, hem de 3 puanla başlamış oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Midtjylland, Liverpool'a konuk olacak. Atalanta, Ajax'ı ağırlayacak.



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