Atalanta'dan üst üste beşinci zafer!

Serie A 25. hafta maçında Atalanta, Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek üst üste beşinci kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta'dan üst üste beşinci zafer!
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18 Şubat 2024 00:42
Serie A 25. hafta maçında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Atalanta 3-0 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Pasalic, 58. dakikada Koopmeiners ve 75. dakikada Mitchel Bakker kaydetti.

Sassuolo'da 45+5'nci dakikada Andrea Pinamonti penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste beşinci kez kazanan Atalanta, puanını 45 yaptı. Sassuolo ise 20 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Milan deplasmanına gidecek. Sassuolo, evinde Empoli'yi ağırlayacak.

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