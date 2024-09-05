Atakan Karahan, çeyrek finalde

Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Atakan Karahan, çeyrek finalde
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05 Eylül 2024 00:17
Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçinin, üçüncü turda 8 numaralı seribaşı Fransız Theo Papamalamis'i 6-4 ve 7-6'lık setlere 2-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu." denildi.

Atakan Karahan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile karşılaşacak.

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