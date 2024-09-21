Aston Villa ikinci yarıda açıldı!

Premier Lig 5. hafta maçında Aston Villa, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 73. dakikada Watkins, 88. dakikada Konsa ve 90+4. dakikada John Duran kaydetti. Wolves'in tek golünü 25. dakikada Cunha attı.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa, puanını 12'ye çıkardı. Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Ipswich ile karşılaşacak. Wolves ise Liverpool'u ağırlayacak.



