Arteta'dan 'yumruklaşma' yalanlaması!

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, idmanda yumruklaştıkları belirtilen David Luiz ve Dani Ceballos için açıklamalarda bulundu.



Hafif bir gerginlik yaşandığını kaydeden İspanyol teknik adam, "David Luiz ile Ceballos arasında bir şey olmadı. İdmanlarda rekabet var ve birçok olay olabilir. Bunları takım kendi arasında çözer, başka söyleyecek bir şey yok. İki oyuncu arasında da bir problem yok" ifadelerini kullandı.



Arsenal, milli ara sonrasında Premier Lig'de 22 Kasım Pazar günü 19:30'da deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.



