Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te forvet oyuncusu, Rus basınına'yi değerlendirdi.30 yaşındaki forvet oyuncusu, ''Eşit şartlarda bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, Türk futbolunun en iyi takımlarından birisi.' diye konuştu.Fenerbahçe ile Zenit, 14 Şubat tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak.Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Dzyuba, bu sezon Zenit formasını 23 kez giyerken 10 gol ve 7 asist üretti.