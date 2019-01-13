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Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in Rus forveti Artem Dzyuba, sarı lacivertli takım hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!
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13 Ocak 2019 17:36
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te forvet oyuncusu Artem Dzyuba, Rus basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

30 yaşındaki forvet oyuncusu, ''Eşit şartlarda bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, Türk futbolunun en iyi takımlarından birisi. En iyi zamanında olmadığı çok net gözüküyor ama biz onların puan durumundaki yerine bakmıyoruz.'' diye konuştu.

Fenerbahçe ile Zenit, 14 Şubat tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak.

Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Dzyuba, bu sezon Zenit formasını 23 kez giyerken 10 gol ve 7 asist üretti.

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