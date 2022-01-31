İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un santrfor oyuncusu Alvaro Morata'nın adı yine gündeme geldi.



İngiliz basının haberine göre; Barcelona'nın bir süredir ilgilendiği İspanyol golcü için Arsenal de devreye girdi.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yardımcısı Miguel Molina'nın oyuncuyla görüştüğü ve fikrini aldığı öğrenildi.



Juventus'tan ayrılmak istediği belirtilen Morata'nın Arsenal'e imza atmaya sıcak bakabileceği de ifade edildi.



Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisi Atletico Madrid'de bulunuyor.



Bu sezon Juventus formasıyla 29 resmi maça çıkan Morata, 8 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





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