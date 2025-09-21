İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Manchester City, 9. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Arsenal, bu gole 90+3. dakikada Gabriel Martinelli ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Arsenal 10, Manchester City 7 puana yükseldi.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Newcastle United deplasmanına gidecek. Manchester City, sahasında Burnley'i konuk edecek.



