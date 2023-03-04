İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



Bournemouth'un gollerini 1. dakikada Philip Billing ve 57. dakikada Marcos Senesi kaydetti.



Arsenal'in golleri 62. dakikada Thomas Partey, 70. dakikada Ben White ve 90+8. dakikada Reiss Nelson'dan geldi. 90+8'de gelen galibiyet golünün ardından Arsenal futbolcuları ve taraftarlar inanılmaz bir sevinç yaşadı.



Bu beraberliğin ardından puanını 61 yapan Arsenal, 58 puanlı Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı kapattı. Kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth da puanını 22'ye çıkardı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth, Liverpool'u ağırlayacak.



Premier Lig'de günün diğer sonuçları;



Manchester City 2-0 Newcastle United



Chelsea 1-0 Leeds United



Aston Villa 1-0 Crystal Palace



Wolverhampton 1-0 Tottenham



Brighton 4-0 West Ham United





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