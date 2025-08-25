25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Arsenal'de sakatlık şoku: Bukayo Saka

Leeds United maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Arsenal'de daha önce Kai Havertz'in de sakatlandığı belirtilmişti.

calendar 25 Ağustos 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılıyor.
 
Takımın yıldız oyuncularından Bukayo Saka'nın, Leeds United karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
 
Saka'nın yokluğu, teknik direktör Mikel Arteta'nın hücum planlarını zora sokarken, Arsenal'in yoğun fikstürü öncesi ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
 
Öte yandan, daha önce forvet oyuncusu Kai Havertz'in diz sakatlığı nedeniyle bir süre daha forma giyemeyeceği duyurulmuştu. Art arda gelen bu sakatlıklar, Arsenal'in kadro derinliğini sınayacak gibi görünüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
