Arne Slot: "Gol sevinci anlatıyor"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Real Madrid'e gitmek istediği iddia edilen Trent Alexander-Arnold ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arne Slot: 'Gol sevinci anlatıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2024 13:14
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander - Arnold ile ilgili konuştu.

West Ham United maçının ardından konuşan Slot, hakkında Real Madrid'e gitmek istediği haberleri çıkan Arnold için yaptığı açıklama, "Gol sevinci her şeyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Liverpool altyapısından yetişen 26 yaşındaki Arnold, İngiliz ekibinde çıktığı 333 maçta 20 gol attı ve 85 asist yaptı.

Arnold'un West Ham United maçındaki gol sevinci:




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery