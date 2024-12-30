Arne Slot: 'Gol sevinci anlatıyor'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander - Arnold ile ilgili konuştu.West Ham United maçının ardından konuşan Slot, hakkında Real Madrid'e gitmek istediği haberleri çıkan Arnold için yaptığı açıklama,ifadelerini kullandı.Liverpool altyapısından yetişen 26 yaşındaki Arnold, İngiliz ekibinde çıktığı 333 maçta 20 gol attı ve 85 asist yaptı.