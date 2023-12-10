Arkas Spor, Develi Belediyespor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 11. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Develi Belediyespor'a set vermedi
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10 Aralık 2023 20:05
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 11. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Canham (Hoag, Emir Kaan Öztürk, Kartev, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır)

Setler: 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 74 (25, 25, 24)

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