Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi!

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.



Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.



Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.



