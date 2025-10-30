30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
Karaköprü -Rizespor
0-3
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
Cagliari-Sassuolo
1-2
Pisa-Lazio
0-0

Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi!

Arda Güler, taraftarların oylarıyla Real Madrid'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

calendar 30 Ekim 2025 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 22:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
