Arda Güler, kadro dışı oyuncularla yarışıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken taraftarı heyecanlandıran isimlerin başında gelen Arda Güler, yine süre bulamadı. Genç oyuncunun süre bulmakta yaşadığı sıkıntı da tartışmaları beraberinde getiriyor.



Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Napoli, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüplerin radarında olan genç yıldız için Sarı-Lacivertli yönetimin karar verdiği iddia edilmişti.



Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planladığı öne sürülmüştü. 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan maddenin olmayacağı ve yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olacağı belirtilmişti.



AİLESİ MAÇA GELDİ AMA İZLEYEMEDİ



Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayan genç yıldızın Ümraniyespor karşısında hiç süre alamaması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 2. yarıda pozisyon yaratmakta güçlük çeken Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'un 17 yaşındaki yetenekli ismi kullanmaması sosyal medyada da taraftarların tepkisini çekti. Arda Güler'in anne ve babası da maçtaydı ancak genç futbolcunun ailesi, Arda Güler'i sahada izleme şansını elde edememiş oldu.



KADRO DIŞILARLA YARIŞIYOR!



Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, Ümraniye maçında da süre almadı.



Fanatik'in haberine göre; genç yıldız, dakika bulma konusunda sadece sezonun ilk yarısında kadroya yazılmayan Lemos ve Bruma ile peş peşe sakatlıklar yaşayan Mert Hakan'ı geçebildi.



Sarı-Lacivertli taraftarlar onu sahada görmek istiyor, gittiği deplasmanlarda rakip taraftarlar bile büyük sevgi gösterisinde bulunuyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, Jorge Jesus'tan zar zor şans buluyor. Bulduğu her fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmesine rağmen bir türlü hocasının gözüne giremiyor. 17 yaşındaki oyuncu, kupadaki Rizespor mücadelesinde ilk 11'de oynadı, çok iyi bir performans sergiledi, harika bir de asist yaptı. Arda, buna rağmen Ümraniyespor mücadelesini de kulübeden seyretti.



379 DAKİKADA 5 GOLE ETKİ



Arda Güler, bu sezon dakika bulma konusunda, ilk dönemde kadroya yazılmayan Mauricio Lemos ve Bruma ile yarışıyor! Bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödenen Portekizli oyuncu, 5 resmi maçta 191 dakika sahada kaldı. Lemos ise 5 karşılaşmada 360 dakika oynadı. Arda, Lemos'u ancak Rizespor karşılaşmasının ardından geçebildi. 17 yaşındaki yetenek, 15 mücadelede sadece 379 dakika görev yaptı, buna rağmen 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız, kadroda süre bulma konusunda bu ikilinin yanı sıra sadece, birçok sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın önünde yer alabildi (Yeni transfer Samet Akaydın ve yedek kaleciler dışında).



JESUS: "GEÇEN SEZONDAN FAZLA"



Jorge Jesus, Arda konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere, Ümraniye maçının ardından yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Teknik direktörü olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Arda girmedi çünkü Emre Mor'un daha faydalı olacağını düşündüm. Emre'nin birebirde hızlı oynayacağını düşündüm. Valencia'ya da asist yaptı. Arda'nın benimle birlikte almış olduğu süre, geçen sezondan daha fazla! Daha ligin ikinci yarısı oynanmadı" sözleriyle kendisini savundu.



