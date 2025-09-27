Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atletico Madrid 5-2 kazandı.
Atletico Madrid, 14. dakikada Le Normand'ın golüyle öne geçti.
Atletico Madrid, derbide öne geçti!
25. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe eşitliği sağladı.
Arda Güler pasını atıyor, Kylian Mbappe affetmiyor!😍
36. dakikada Arda Güler sahneye çıkarak Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi.
ARDAAAA GÜLERRRRR🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Önce derbide asist, sonra gol!⭐️
45+3. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle skor yeniden eşitlendi ve ilk yarı 2-2 tamamlandı.
📽️Sörloth, Madrid derbisinde takımına beraberliği getiriyor!
İkinci yarıda 51. dakikada Atletico Madrid, Julian Alvarez'in penaltı golüyle 3-2 öne geçti.
⚽️Atletico Madrid, derbide Julian Alvarez ile öne geçiyor!
64. dakikada yeniden sahneye çıkan Alvarez farkı ikiye çıkardı.
😯BU KEZ DE FRİKİKTEN!
😯BU KEZ DE FRİKİKTEN!

🔥🔥JULIAN AL-VA-REZ! 🔥🔥
90+4. dakikada Antoine Griezmann sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.
DERBİDE KAPANIŞ GRIEZMANN'DAN!
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde ilk puan kaybını yaşayarak 18 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek.