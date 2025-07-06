Arda Güler, haftanın takımında kendine yer buldu!

Xabi Alonso'nun Real Madrid'de göreve başlamasıyla birlikte etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupasında adını haftanın takımına yazdırdı.
İşte haftanın takımı;
XI: Fabio, Achraf Hakimi, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Joao Neves, Matheus Martinelli, Arda Güler, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Desire Doue.
İşte haftanın takımı;
XI: Fabio, Achraf Hakimi, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Joao Neves, Matheus Martinelli, Arda Güler, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Desire Doue.