Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sağ beki Archie Brown, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ŞANSLARI BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU"
Brown, galibiyet elde edememelerinin en büyük sebebinin gol atamamak olduğunu belirterek, "Gol atamadık. Galibiyet elde edemememizin sebebi bu. Elde ettiğimiz şansları iyi bir şekilde bitirmek gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık maalesef. Böyle olunca kazanamıyorsunuz." dedi.
Genç futbolcu, karşılaşmanın ardından pozitif noktaları önümüzdeki maçlara yansıtmak istediklerini vurguladı:
"Bu maçın pozitif taraflarını bir sonraki maça yansıtmak istiyoruz."
Archie Brown: "Şansları değerlendirmemiz gerekiyordu"
Fenerbahçe'nin İngiliz beki Archie Brown, Göztepe maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sağ beki Archie Brown, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
