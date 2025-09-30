Antony: 'Kalbim Real Betis dedi'

Manchester United'dan geçen sezon Real Betis'e kiralanan ve yaz transfer döneminde İspanyol ekibine bonservisiyle imza atan Antony, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Brezilyalı kanat oyuncusu, "Her zaman mutluluğu düşünürüm ve burada çok mutluyum. Ailemin de burada mutlu olduğunu biliyorum. Kararımı vermeden önce onlarla da konuştum. Burası, insanları gibi inanılmaz bir şehir. Mutluluğa odaklanıyorum çünkü mutlu olduğumda her şeyin yolunda gittiğini biliyorum. Para önemli ama mutluluk çok daha önemli." dedi.Sözlerine devam eden Antony, "Kalbim bana Real Betis'e dönmem gerektiğini söylüyordu. Takım inanılmaz! Şimdiye kadar gördüğüm en iyi atmosfer. Herkes gülümsüyor, konuşuyor ve bu çok önemli. Herkes her zaman birlikte ve bu da çok önemli. Şampiyonluğu hayal ediyorum ama önümüzde birçok maç var. Umarım şampiyonluğu kazanırız. Betis taraftarları bunu gerçekten hak ediyor." sözlerini sarf etti.Real Betis'te bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.