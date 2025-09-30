30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Antony: "Kalbim Real Betis dedi"

Manchester United'dan Real Betis'e transfer olan Antony, transfer süreciyle ilgili konuştu.

calendar 30 Eylül 2025 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antony: 'Kalbim Real Betis dedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United'dan geçen sezon Real Betis'e kiralanan ve yaz transfer döneminde İspanyol ekibine bonservisiyle imza atan Antony, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı kanat oyuncusu, "Her zaman mutluluğu düşünürüm ve burada çok mutluyum. Ailemin de burada mutlu olduğunu biliyorum. Kararımı vermeden önce onlarla da konuştum. Burası, insanları gibi inanılmaz bir şehir. Mutluluğa odaklanıyorum çünkü mutlu olduğumda her şeyin yolunda gittiğini biliyorum. Para önemli ama mutluluk çok daha önemli." dedi.

Sözlerine devam eden Antony, "Kalbim bana Real Betis'e dönmem gerektiğini söylüyordu. Takım inanılmaz! Şimdiye kadar gördüğüm en iyi atmosfer. Herkes gülümsüyor, konuşuyor ve bu çok önemli. Herkes her zaman birlikte ve bu da çok önemli. Şampiyonluğu hayal ediyorum ama önümüzde birçok maç var. Umarım şampiyonluğu kazanırız. Betis taraftarları bunu gerçekten hak ediyor." sözlerini sarf etti.


Real Betis'te bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.