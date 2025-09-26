26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Anthony, Bucks'a katılmasını "yepyeni bir sayfa" olarak tanımladı

Milwaukee Bucks'ın yeni oyuncusu Cole Anthony, beş sezon geçirdiği Orlando Magic'ten ayrılıp Bucks'a katılmasını "yepyeni bir sayfa" olarak nitelendirdi.

calendar 26 Eylül 2025 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony, Bucks'a katılmasını 'yepyeni bir sayfa' olarak tanımladı
Milwaukee Bucks'ın yeni oyuncusu Cole Anthony, beş sezon geçirdiği Orlando Magic'ten ayrılıp Bucks'a katılmasını "yepyeni bir sayfa" olarak nitelendirdi.

The Athletic'ten Eric Nehm'in haberine göre, genç guard, şampiyonluk hedefleri olan bir takımda kariyerinin yeni bir sayfasını açmaya hazır olduğunu belirtti.

Anthony, Desmond Bane'i kadrosuna katmak için yapılan takasta Kentavious Caldwell-Pope ve birkaç gelecekteki birinci tur draft hakkıyla birlikte Memphis Grizzlies'e gönderildi. Daha sonra Memphis ile buyout (sözleşme fesih anlaşması) yaparak 16 Temmuz'da Bucks ile sözleşme imzaladı.


Anthony, "Takıma hangi şekilde olursa olsun yardımcı olmak istiyorum. Benden yapabileceğim şeyleri yapmamı isteyecekler; skor üretmek, pas vermek, savunma yapmak... Her ne gerekiyorsa. Ancak en önemlisi, bu takımın bir parçası olmaktan gerçekten mutluyum," dedi.

1.88 boyundaki guard, Milwaukee'de bulduğu profesyonel ortamdan da övgüyle bahsetti:
"Enerji çok yüksek. Herkesin üzerinde bir ciddiyet, profesyonel bir hava var ve herkesin kendini kanıtlamak için ekstra motive olduğu bir ortamdayım," ifadelerini kullandı.

2020 NBA Draftı'nda Orlando tarafından 15. sıradan seçilen Anthony, beş sezon boyunca 12.5 sayı, 4.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan %41.9 isabet oranı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %34.5 isabet ile oynayarak çok yönlü bir skorer ve oyun kurucu kimliği kazandı.

Orlando'ya olan güçlü bağlarını vurgulayan Anthony, takasın kendisi için duygusal açıdan zor olduğunu dile getirdi:
"Beş yıldır buradayım. Başka bir takımda oynamadım, burada draft edildim. Bu yüzden benim için kesinlikle buruk bir durum. Orlando'yu çok özleyeceğim."

2021 NBA şampiyonu Milwaukee Bucks, geçen sezon ilk turda elenmesinin ardından yeniden derin bir playoff koşusu yapmayı hedefliyor. Anthony, Giannis Antetokounmpo ve takımın tecrübeli çekirdeğiyle birlikte hemen katkı sağlamak istediğini belirtti:
"Bunu, playoff ve şampiyonluk kültürüne sahip bir takıma katılmak için harika bir fırsat olarak görüyorum. Takıma katkı sağlamak ve kazanmanın bir parçası olmak istiyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
