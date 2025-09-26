Milwaukee Bucks'ın yeni oyuncusu Cole Anthony, beş sezon geçirdiği Orlando Magic'ten ayrılıp Bucks'a katılmasını "yepyeni bir sayfa" olarak nitelendirdi.The Athletic'ten Eric Nehm'in haberine göre, genç guard, şampiyonluk hedefleri olan bir takımda kariyerinin yeni bir sayfasını açmaya hazır olduğunu belirtti.Anthony, Desmond Bane'i kadrosuna katmak için yapılan takasta Kentavious Caldwell-Pope ve birkaç gelecekteki birinci tur draft hakkıyla birlikte Memphis Grizzlies'e gönderildi. Daha sonra Memphis ile buyout (sözleşme fesih anlaşması) yaparak 16 Temmuz'da Bucks ile sözleşme imzaladı.Anthony,dedi.1.88 boyundaki guard, Milwaukee'de bulduğu profesyonel ortamdan da övgüyle bahsetti:ifadelerini kullandı.2020 NBA Draftı'nda Orlando tarafından 15. sıradan seçilen Anthony, beş sezon boyunca 12.5 sayı, 4.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan %41.9 isabet oranı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %34.5 isabet ile oynayarak çok yönlü bir skorer ve oyun kurucu kimliği kazandı.Orlando'ya olan güçlü bağlarını vurgulayan Anthony, takasın kendisi için duygusal açıdan zor olduğunu dile getirdi:2021 NBA şampiyonu Milwaukee Bucks, geçen sezon ilk turda elenmesinin ardından yeniden derin bir playoff koşusu yapmayı hedefliyor. Anthony, Giannis Antetokounmpo ve takımın tecrübeli çekirdeğiyle birlikte hemen katkı sağlamak istediğini belirtti: