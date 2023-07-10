Antalyaspor'un Burdur kampı sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon çalışmalarını Burdur'da yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'un Burdur kampı sürüyor
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10 Temmuz 2023 18:28
Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Öte yandan Antalyaspor'un, Burdur'da 14 Temmuz Cuma günü İstanbul Başakşehir ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

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