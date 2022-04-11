Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.



Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1'lik skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Haji Wright, 29. dakikada Naldo ve 55. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Mücadelede konuk Hatayspor'un tek golü ise 38. dakikada Mame Diouf'tan geldi.



Öte yandan Hatayspor'da Ruben Riberio, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti ve puanını 47'e yükseltti. 5 maç aradan sonra kaybeden Hatayspor ise 48 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Benzia'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Diouf'un kafa vuruşunda, Güray Vural çizgi üzerinden topu çıkardı.



16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol tarafta rakibini vücut çalımıyla oyundan düşüren ve ceza alanına giren Haji Wright, dar açıda olmasına rağmen düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0



29. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Floranus'un ortasında arka bölümdeki Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarptıktan sonra filelere gitti: 2-0



35. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Kısa paslarla sol taraftan ceza alanına giren Güray Vural, topu penaltı noktası civarındaki Haji Wright'a attı. Haji Wright'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.



38. dakikada konuk ekip farkı 2'ye düşürdü. Orta sahadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Burak Öksüz, topu kale önündeki Diouf'a attı. Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Doğukan Sinik, sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ayağının dışıyla ceza alanına ortasını yaptı. Luiz Adriano'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1



66. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Lobjanidze'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.



72. dakikada Fernando'nun ara pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ghacha'nın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta gitti.



90. dakikada Luiz Adriano'nun pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda top, üst direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Antalya



Hakemler: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 61 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 68 Ghacha), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 85 Fredy)



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi (Dk. 60 Saint Louis), Benzia (Dk. 75 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 75 Sadık Baş), Diouf (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım)



Goller: Dk. 16 ve 35 Haji Wright, Dk. 29 Naldo, Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)



Kırmızı kart: Dk. 67 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)









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