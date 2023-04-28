Antalyaspor, Karagümrük maçına hazır

Antalyaspor, yaptığı antrenmanla Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor, Karagümrük maçına hazır
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28 Nisan 2023 17:08
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Antalyaspor'da oyuncular Fedor Kudryashov ile Admir Mehmedi dışında eksik bulunmuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi saat 16.00'da başlayacak.

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