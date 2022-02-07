Antalyaspor isyanda: 'Hakem kararları aleyhimizeydi'

"OYUNCULARIMIZ PUAN İÇİN SAVAŞTI"

"İSTATİSTİKLER BEŞİKTAŞ LEHİNE"

"HASRETİMİZ İNŞALLAH BİTER"

"OYUNCULARIN YERDE YATMASINI İSTEMEYİZ"

"NURİ ŞAHİN'LE BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Groenendijk, "1 puandan memnunuz. Son 25 dakika çok zorlayıcıydı. Hakem aleyhimize çok karar çıkardı. Bu da bizi çok zorladı. Bu beklenen bir şeydi. Yeni transferlerin yorulacağını biliyorduk. Onları çıkarmak zorunda kaldık. Bu normaldi. İlk yarı oyunumuzdan memnunduk. Fırsatları kullanmadık. İkinci yarı bizi baskı altına almaya çalıştılar. Bir bölümde de bunu başardılar. 0-0'lık sonuç kabul edilebilir. 1 puandan memnunuz." dedi."Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var. İtici güçtü Beşiktaş adına. Bu bizi bir kat daha zorladı." diyen Hollandalı antrenör, "Antalyasporlu futbolcular çok iyi mücadele verdiler. Puanların ne kadar önemli olduğunu bilerek savaştılar. Bu çok memnun ediciydi. Aynı şekilde devam etmeli, gol yemeden maçları bitirmeliyiz. Goller de atarsak istediğimiz puanları kazanırız." ifadelerini kullandı.Groenendijk "Buraya gelip Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynayıp kazanmak kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Çok kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Diğer taraftan son derece hayal kırıklığı yaratan bir takım olarak geldik. Tüm şanssızlıkları kırıp 3 puanı almak kolay değildi, olmadı. İstatistiklere bakacak olursak 1 puandan memnun olmalıyız. İstatistikler karşı taraf lehineydi." değerlendirmesini yaptı.Hollandalı antrenör, "Yeni oyuncular geldi. Takıma katkı sağlayacaklardır. Luiz Adriano perşembe günü geldi, ayağının tozuyla maça çıktı. Daha fit oldukça bize puanlar getirecektir. Hafta içi Hatay, hafta sonu Karagümrük gibi iki kritik maçımız var. 3 puan hasretimiz umarım en kısa sürede biter. Bu da bir süreç meselesi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Oyuncularının süre geçirmeye dönük hareketler yaptığı yönündeki soruya Groenendijk, "Oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyecek bir ekibiz. Beşiktaş bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda şansımızın yanımızda olduğunu kabul ediyorum. Geçişlerde gol atabilirdik. Pasları iyi ayarlayamadık. Ayrıca yattığınız her saniye uzatmaya eklendiği için böyle bir şey istemek saçma olur." yanıtını verdi.Süper Lig'de bazı teknik adamların pro lisansının bulunmadığı ve Nuri Şahin'in de aynı durumda olduğu yönündeki soru üzerine Groenendijk, "Kuralları ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Nuri Şahin'e de danışıyorum. Beraber çalışıyoruz. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Kendisi çok iyi bir karakter." diyerek sözlerini tamamladı.