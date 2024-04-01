Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor, salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor
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01 Nisan 2024 14:27
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Bitexen Antalyaspor 4-0 kazanmıştı.

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