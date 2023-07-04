Antalyaspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti

Antalyaspor'da Japon orta saha Shoya Nakajima ile yolların ayrıldığını açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Antalyaspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti
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04 Temmuz 2023 16:33
Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı. Nakajima, 760 bin Euro alacağından vazgeçti.

Geçen sezonu 13'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, bir taraftan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.

AYRILAN 11. İSİM OLDU

Antalyaspor takımda kiralık olarak forma giyen Doğukan Sinik, Alassane Ndao, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Christian Luyindama, Balint Szabo, Bertuğ Yıldırım ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Fedor Kudryasgov ile Admir Mehmedi ile vedalaşmıştı. Akdeniz ekibi bugün de Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

ALACAĞINDAN FEDA ETTİ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Nakajima, Kulüp Başkanı Sabri Gülel ile yaptığı görüşmenin ardından geride bırakılan sezondan alacağı olan 130 bin Euro ile önümüzdeki yıl anlaşmasında bulunan 630 bin Euro alacağından feragat etti.

Antalyaspor, sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 2 milyon 60 bin Euro değerinde tasarruf sağlarken, sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyen diğer oyuncularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.

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