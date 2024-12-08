Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası, madalya ve ödül töreniyle sona erdi.



Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon, DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirildi.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada sporcular, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4,5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyük kadınlar ve erkekler kategorisinde 7,5 kilometre ve 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışmasında mücadele etti.



Şampiyonada Türkiye, 23 yaş altı kadınlar kategorisinde takım halinde ikincilik elde etti. Büyük kadınlarda ise milli sporcu Yasemin Can, üçüncü oldu.



Organizasyon, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



- "Takım olarak kupa almamız büyük bir başarı"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, AA muhabirine, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.



Organizasyonda olimpiyat şampiyonları, dünya rekortmeni sporcuların yarıştığını dile getiren Karadağ, güzel bir havada seyir zevki yüksek bir yarışma olduğunu ifade etti.



Şampiyonayı ilk defa gerçekleştirmelerine rağmen başarılı bir organizasyona imza attıklarını kaydeden Karadağ, Türk sporcuların önceki yıllara göre daha iyi performans sergilediğini vurguladı.



Takım olarak kupa almalarının büyük bir başarı olduğunun altını çizen Karadağ, "Büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde eden Yasemin Can ve 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.



