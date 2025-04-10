Ansu Fati'nin yeni adresi belli oldu!

Transferde yaz döneminde adı Beşiktaş'la anılan Ansu Fati'nin yeni adresi belli oluyor.



Ansu Fati'nin Barcelona'dan ayrılığı sonrasında yine La Liga'da forma giymesi bekleniyor.



Fichajes'in haberine göre; Girona, Ansu Fati'yi yaz döneminde kadrosuna katmak istiyor. Girona'nın satın alma opsiyonluk kiralama sonrasında oyuncunun bonservisini almak isteyeceği aktarıldı.



Haberde, Fati için LaLiga'nın diğer ekipleri Sevilla ve Valencia'nın da devrede olduğu belirtildi.



Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 22 yaşındaki futbolcu sadece 8 maçta forma giyebildi.



